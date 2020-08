Weißrussland – Oppositionspolitikerin: EU muss Volkswillen anerkennen

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Die EU müsse den Willen des Volkes anerkennen, forderte Tichanowskaja, die sich derzeit in Litauen aufhält.Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen noch im Tagesverlauf in einem Video-Gipfel über die Krise in Weißrussland beraten. Nach der Wahl am vorvergangenen Sonntag hatte sich der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko zum Sieger mit großem Vorsprung erklärt. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und reagierte mit Demonstrationen, gegen die Sicherheitskräfte teils brutal vorgingen.Die Europäische Union wertet die Wahl als nicht demokratisch legitimiert und hat Sanktionen gegen die Verantwortlichen auf den Weg gebracht.

