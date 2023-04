Weiter Kämpfe im Sudan: Opferzahl unter Zivilisten steigt

Weitere Länder erwägen Evakuierung ihrer Staatsbürger

Seit Samstag vergangener Woche kämpft die Armee des Landes gegen die einst verbündete paramilitärische Einheit Rapid Support Forces (RSF) um die Macht. Nach Angaben einer Reporterin der Deutschen Presse-Agentur vor Ort funktioniert das Internet in dem umkämpften Land seit Sonntagmorgen nicht mehr. Es blieb unklar, ob eine der Konfliktparteien das Internet absichtlich blockiert oder ob Infrastruktur durch Luftangriffe zerstört wurde. Die USA zogen in der Nacht auf Sonntag ihre Regierungsmitarbeiter und deren Angehörigen aus dem Land ab und schlossen die US-Botschaft in der Hauptstadt Khartum. Aus der östlichen Stadt Port Sudan hatte Saudi-Arabien am Samstag bereits mit Schiffen 150 Menschen aus 12 Ländern in Sicherheit gebracht worden. Auch eine jordanische Gruppe sollte aus Port Sudan ausgeflogen werden.Die deutsche Bundeswehr hat Militärtransporter und Fallschirmjäger nach Jordanien verlegt und befindet sich damit in einem laufenden Einsatz zur Evakuierung deutscher Staatsbürger. Am Mittwoch war der Versuch einer diplomatischen Evakuierung mit Maschinen der Luftwaffe, aber ohne größeren Einsatz von Soldaten, abgebrochen worden.Auch andere Länder, wie die Großbritannien, Frankreich, Belgien, Schweden und Spanien erwägen eine Evakuierung ihrer Staatsbürger. Tausende Sudanesen sind mittlerweile in Nachbarländer wie Ägypten und den Tschad geflohen. Zehntausende weitere Menschen UN-Angaben zufolge innerhalb des Landes aus stark umkämpften Gebieten vertrieben worden.