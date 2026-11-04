Als Grundlage für das bisherige Verfahren nennt Messner einen Beschluss aus dem Jahr 2014. Zu diesem Zeitpunkt hätten die technischen Möglichkeiten der Digitalisierung noch nicht dem heutigen Stand entsprochen. In seiner Antwort räumt er zugleich ein, dass eine Anpassung an die aktuellen technischen Möglichkeiten und die Anforderungen einer bürgernahen Verwaltung sinnvoll wäre. Konkrete Angaben dazu, wann eine solche Umstellung erfolgen könnte, fehlen allerdings. Der Landesrat spricht lediglich von entsprechenden „konkreten Absichten“.<BR \/><BR \/>Auch die Vorlage der Originalrechnung bleibt weiterhin verpflichtend. Eine digitale Übermittlung der Rechnung ist demnach ebenso wenig vorgesehen wie eine elektronische Einreichung des Antrags. Damit müssen Bürgerinnen und Bürger nach wie vor sämtliche Unterlagen in Papierform zusammenstellen und persönlich beim zuständigen Gesundheitssprengel abgeben.<BR \/><BR \/>Team K-Abgeordnete Maria Elisabeth Rieder kritisiert die fehlende Modernisierung des Verfahrens. Die Begründung mit dem Beschluss aus dem Jahr 2014 sei nicht ausreichend, um die fortbestehenden analogen Abläufe zu rechtfertigen. „Es ist höchst an der Zeit, die Verfahren zu modernisieren. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht auf einfache, digitale Verwaltungswege und nicht auf unnötige Wege zu den Gesundheitssprengeln mit Papierunterlagen unter dem Arm“, erklärt die Team-K-Abgeordnete.<BR \/><BR \/>Auch die weiterhin fehlende Möglichkeit, Rechnungen und Anträge elektronisch einzureichen, sieht Rieder kritisch. Digitale Rechnungen, elektronische Identifizierungssysteme und sichere Online-Dienste seien längst verfügbar. Einen konkreten Zeitplan für die Einführung digitaler Lösungen konnte der Landesrat in seiner Antwort jedoch nicht nennen.<BR \/><BR \/>Wann das Verfahren tatsächlich modernisiert wird und ob künftig eine vollständig digitale Antragstellung möglich sein wird, bleibt somit offen.