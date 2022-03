Welche Pfeile US-Präsident Joe Biden noch im Köcher hat

Der Ton wird rauer: US-Präsident Joe Biden hat in seiner ersten „State of the Union Address“ den russischen Präsidenten Wladimir Putin unverblümt als „russischen Diktator“ bezeichnet. Was er dem Kremlchef noch alles vorhält und auf welche Schmerzen sich Russland gefasst machen kann, lesen Sie hier.