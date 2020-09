Welschnofen: Markus Dejori bleibt Bürgermeister

66,7 Prozent der 1716 Wahlberechtigten haben am Sonntag und Montag in Welschnofen ihre Stimme abgegeben.Zur Bürgermeisterwahl angetreten waren der amtierende Bürgermeister Markus Dejori (SVP, seit 10 Jahren im Amt) und Dieter Bologna (Bürgerliste Welschnofen). Durchgesetzt hat sich Dejori mit 81,2 Prozent.Die SVP hatte in den vergangenen 5 Jahren 12 der 15 Sitze im Gemeinderat inne, 3 gingen an die Bürgerliste Welschnofen.

