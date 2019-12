Welt-Präsident Lima de Oliveira im Palais Widmann

Sie sind für die Schwächsten in unserer Gesellschaft da: Die weltweit 50.000 Vinzenzkonferenzen mit mehr als 800.000 Mitgliedern. „Die Vinzenzgemeinschaft ist auf allen Kontinenten vertreten und in 149 Gebieten für Menschen in Not und Armut aktiv“, berichtete Renato Lima de Oliveira, Generalpräsident der Welt-Vinzenzgemeinschaft mit Hauptsitz in Paris, bei seinem Besuch bei Landeshauptmann Arno Kompatscher. Um die vielen Notleidenden zu betreuen, ist die Vinzenzgemeinschaft auf Spendengelder und auf freiwillige Helfer angewiesen.





In Südtirol sind 520 Mitglieder in 53 Vinzenzkonferenzen und 4 Helfergruppen tätig und bilden eine wichtige Anlaufstelle für Bedürftige. „Die Tätigkeit der Südtiroler Vinzenzkonferenzen ist vorbildhaft, sie sind außerordentlich aktiv“, lobte Generalpräsident Lima de Oliveira. Landeshauptmann Kompatscher wies auf die Bedeutung des freiwilligen Engagements hin, das in der Südtiroler Bevölkerung stark verwurzelt sei. Er hob auch die Spendenbereitschaft der Südtiroler hervor, die vom großen Vertrauen der Bevölkerung in die Arbeit der Vinzenzgemeinschaft zeuge. „Das Land Südtirol ist für die Vinzenzgemeinschaft da, wenn es gebraucht wird“, sicherte der Landeshauptmann zu.Dass es in Südtirol „viele helfende Hände“ gibt, bekräftigte Josef Haspinger, Präsident des Zentralrats der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft. „Doch auch die Zahl der Hilfsbedürftigen ist groß.“ Jährlich werden rund 6000 notleidende Menschen von der Südtiroler Vinzenzgemeinschaft auf vielfältige Art und Weise unterstützt, erklärte Haspinger.Die Südtiroler Vinzenzgemeinschaft ist dem internationalen Generalrat mit Sitz in Paris angeschlossen. Die ersten Konferenzen in Südtirol entstanden bereits 1877, und zwar in Bozen und Innichen. Aktuell gibt es 53 Vinzenzkonferenzen im ganzen Land.

stol