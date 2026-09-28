<b>von Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations<\/b><BR \/><BR \/>Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zur 81. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York versammeln, befindet sich die internationale Ordnung, die sie angeblich verteidigen wollen, in einem schlechteren Zustand als jemals zuvor seit 1945. China und Russland haben das internationale System der Nachkriegszeit nie vollständig akzeptiert, viele neue, selbstbewusste Mittelmächte lehnen es ab, und sein wichtigster Geldgeber, die amerikanische Öffentlichkeit, hat das Interesse daran verloren, es finanziell zu stützen.<BR \/><BR \/> Da die UNO kurz davor steht, einen neuen Generalsekretär zu wählen, und die Regierung von US-Präsident Donald Trump dem Multilateralismus offen feindlich gegenübersteht, ist unklar, wie lange das System noch weiterwanken kann.<h3>\r\nDas Zeitalter der „Unordnung“<\/h3>Leider zeichnet sich keine neue Ordnung ab. Dies ist kein Übergangszeitraum zwischen einer von den USA und einer von China geführten Ordnung. Wir haben lange mit Fällen von Unordnung gelebt – mit Staaten, die innerhalb eines Rahmens, den sie noch anerkennen, gegen die Regeln verstoßen –, doch nun nähern wir uns etwas Neuem. Ich nenne es „Unordnung“: eine Situation, in der Staaten ohne Bezugnahme auf einen gemeinsamen Rahmen handeln.<BR \/><BR \/>Man kann diese neue Ordnung bereits daran erkennen, wie sich Krisen entwickeln. Nachdem die Vereinigten Staaten und Israel im Februar ihren Krieg gegen den Iran begonnen hatten, konnten sich die Parteien nicht einmal darauf einigen, ob ein Waffenstillstand bestand, geschweige denn, wer gewonnen hatte. <BR \/><BR \/>Darüber hinaus springen Konflikte regelmäßig von einem Bereich in einen anderen, wie zum Beispiel, als Trumps Pläne bezüglich Grönlands zu Zollandrohungen gegen die Europäische Union führten. Wo man auch hinschaut, werden die Bindungen, die die Welt einst zusammenhielten, zu Waffen. Über die Hälfte der weltweit gehandelten Grundnahrungsmittel durchläuft mindestens eine maritime Engstelle, und die Sperrung der Straße von Hormus (und nun auch der Straße von Bab al-Mandab) hat gezeigt, was passiert, wenn diese als Druckmittel eingesetzt werden.<h3>\r\nArchitekten gegen Handwerker<\/h3>Die Europäer haben auf all dies so reagiert, wie es Architekten tun würden: Sie entwerfen Blaupausen, verteidigen universelle Normen und versuchen nach Kräften, die alten Institutionen aufrechtzuerhalten. Andere verhalten sich eher wie Handwerker – sie improvisieren, nutzen das, was noch funktioniert, für andere Zwecke und passen sich schnell an den Verlust dessen an, was nicht mehr funktioniert. <BR \/><BR \/>China hat die Shanghai Cooperation Organization und eine erweiterte BRICS-Gruppe aufgebaut, ist dem Arktischen Rat als Beobachter beigetreten und hat seine überwachungsfreundlichen Präferenzen bei der Internationalen Fernmeldeunion in Internetstandards verankert. Die Europäer täten gut daran, sich das eine oder andere von diesem Ansatz abzuschauen.<h3>\r\nAufstieg der Mittelmächte<\/h3>Doch selbst in einer Welt der Unordnung wäre es ein Fehler zu glauben, dass der Multilateralismus selbst am Sterben ist. Vielmehr wandelt er sich und durchläuft einen Transformationsprozess. Unsere Untersuchungen beim European Council on Foreign Relations zeigen, dass Mittelmächte überall kreative neue Formen der Zusammenarbeit aufbauen.<BR \/><BR \/>So prägt beispielsweise die „Bridgetown-Initiative“ von Barbados die Debatte über Klima- und Entwicklungsfinanzierung neu; der Wirtschaftskorridor Indien-Naher Osten-Europa und der Lobito-Korridor nutzen Infrastruktur anstelle von Verträgen, um Länder miteinander zu verbinden; und Katar, Oman und die Türkei sind zu den gefragten Vermittlern in Konflikten von Gaza bis zur Ukraine geworden. Mit anderen Worten: Die heutigen Mittelmächte tun das, wozu die UNO gegründet wurde – allerdings auf eine eher improvisierte, ad-hoc-artige Weise.<h3>\r\nNeue Prioritäten für Europa<\/h3>Für die Europäer ist dies ein unangenehmer Moment. Als Wegbereiter haben sie den längsten Weg vor sich, um mit der Zeit Schritt zu halten. Doch mit der richtigen Strategie haben sie auch viel zu gewinnen. Schließlich besuchte der kanadische Premierminister Mark Carney kürzlich Straßburg, um eine „Allianz für die Zukunft“ anzustreben, weil er versteht, dass die EU als Anker für den Westen dienen kann.<BR \/><BR \/>Um diese Rolle zu erfüllen, müssen die Europäer drei Dinge tun. Erstens sollten sie mit den neuen Akteuren zusammenarbeiten. Das bedeutet, den Beobachterstatus anzustreben und sich mit Gruppierungen zu engagieren, die sie derzeit als Rivalen betrachten. Es bedeutet, die UNO dabei zu unterstützen, als Bindeglied für neue Plattformen zu fungieren, die Bridgetown-Initiative mit internationalen Finanzinstitutionen zu verknüpfen und Katars maßgeschneiderte Verhandlungen mit formellen Rechts- und Wiederaufbaugremien zu verbinden. Und es bedeutet, zu verstehen, wie Brasilianer, Inder, Indonesier und Südafrikaner die aktuelle Geopolitik sehen.<BR \/><BR \/>Zweitens müssen die Europäer anerkennen, dass sie in den letzten Jahren die Glaubwürdigkeit der Rechtsstaatlichkeit untergraben haben, indem sie diese zwar rhetorisch, aber nicht in der Praxis verteidigt haben. Sie täten besser daran, sich auf die Durchsetzung einer engeren Auslegung der Regeln zu konzentrieren, die auch über den Westen hinaus noch Akzeptanz finden – nicht zuletzt das Verbot territorialer Eroberungen, der gezielten Angriffe auf Zivilisten und von Atomwaffen.<h3>\r\nErnährungssicherheit als Bewährungsprobe<\/h3>Drittens sollten die Europäer ihr schwindendes politisches Kapital sorgfältiger einsetzen. Das steigende Risiko einer globalen Nahrungsmittelkrise ist eine Bewährungsprobe. Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Blockade der Straße von Hormus und der stärkste El-Niño seit Beginn der Aufzeichnungen bedrohen gemeinsam die weltweite Nahrungsmittelversorgung – und das zu einer Zeit, in der bereits 2,3 Milliarden Menschen von Ernährungsunsicherheit betroffen sind. Die UNO half bei der Bewältigung der letzten Nahrungsmittelkrise im Jahr 2022, wird aber diesmal wahrscheinlich nicht in der Lage sein, dieselbe Rolle zu spielen.<BR \/><BR \/>Dieser Bedarf an globaler Führungsstärke bietet den Europäern eine Chance: Sie sollten eine neue Form des Multilateralismus anstreben. Durch die Bildung einer globalen Koalition mit Brasilien, Ägypten, Kasachstan, Mexiko und der Türkei kann Europa die von der Krise am stärksten betroffenen Länder zusammenbringen, Ressourcen bündeln und mobilisieren sowie praktische Vereinbarungen aushandeln, um den Transport von Lebensmitteln und Düngemitteln aufrechtzuerhalten. Bei einem Thema wie der Ernährungssicherheit würden solche Bemühungen breite internationale Unterstützung finden.<h3>\r\nGestalter der multilateralen Landschaft<\/h3>Wenn sich die europäischen Staats- und Regierungschefs diese Woche mit ihren Amtskollegen aus aller Welt treffen, sollte die erste Frage, die sie sich stellen, nicht lauten, wie man die UNO reformieren kann, sondern wie man als Gestalter an die multilaterale Landschaft herangeht.<BR \/><BR \/> Das bedeutet, zu überlegen, welchen neuen Initiativen sie sich anschließen sollten, welche Institutionen sie neu ausrichten können und mit welchen anderen Ländern sie zusammenarbeiten können, um in einer ungeordneten Welt etwas zu bewirken.<BR \/><BR \/><b>Über den Autor<\/b><BR \/>Mark Leonard, Direktor des European Council on Foreign Relations, ist Autor des kürzlich erschienenen Buches „Surviving Chaos: Geopolitics When the Rules Fail “ (Polity Press, 2026).