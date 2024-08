Weniger Asyl-Erstanträge in der EU im Mai

Meiste Erstantragsteller kommen aus Syrien

EU-weit lag die Zahl der Asylerstantragsteller bei 17,1 pro hunderttausend Einwohnerinnen und Einwohner.Die höchste Rate an Erstantragstellern in Relation zur Bevölkerung wurde in Irland (37,4) verzeichnet, gefolgt von Griechenland (33,2) und Spanien (31,7).Die niedrigste Rate wurde im asylpolitisch sehr restriktiven Ungarn mit gegen 0 beobachtet. Insgesamt die meisten Erstantragsteller verzeichnete erneut Deutschland mit 18.175, was einem Viertel aller Erstantragsteller in der EU entspricht.Die meisten Erstantragsteller, 11.460 Menschen, kamen erneut aus Syrien. Es folgten Venezolaner (6.170) und Afghanen (5.535). Im Mai 2024 stellten 2.565 unbegleitete Minderjährige erstmals einen Asylantrag in der EU , die meisten von ihnen kamen aus Syrien (790) und Afghanistan (390).Das EU-Land mit der höchsten Zahl an Asylanträgen unbegleiteter Minderjähriger war Deutschland (1.010) vor den Niederlanden (360).