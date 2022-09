„Weniger streiten, mehr zusammenhalten“

„Endlich haben alle in der SVP verstanden, dass nur Einigkeit eine Partei weiterbringen kann. Mit der 65. Landesversammlung hat die Sammelpartei gezeigt, was immer noch in ihr steckt. Monatelanges Schlechtreden und vor allem Schlechtschreiben haben ihr augenscheinlich nicht viel anhaben können.“ Ein Leitartikel von Chefredakteur Toni Ebner.