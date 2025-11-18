Die Landesregierung steht angesichts der Proteste an den Schulen unter Druck: Anfang Dezember erheben die Schulgewerkschaften von CISL\/SGB und ASGB online, ob es eine Bereitschaft gibt, diese auszusetzen, damit Verhandlungen über mehr Lohn starten können. <h3>\r\nSchulalltag wird zunehmend komplexer<\/h3> Insofern ist es wohl kein Zufall, dass die Landesregierung just am Freitag mit einer Online-Befragung den „Bildungsdialog“ mit den Lehrkräften eröffnet hat, denen es nicht nur um mehr Geld geht, sondern die täglich einen von Bürokratie überlasteten und zunehmend komplexeren Schulalltag bewältigen. <BR \/><BR \/>Bis 31. Dezember können alle Mitarbeiter der deutschsprachigen Bildungswelt ihre Erfahrungen und Vorschläge einbringen, um Unterricht und Verwaltung in Schulen und Kindergärten zu vereinfachen und zu verbessern – und sie nehmen diese Gelegenheit beim Schopf. Allein übers Wochenende sind bereits über 500 Rückmeldungen eingetroffen. „Die große Beteiligung bestätigt, dass der Bildungsdialog gerade jetzt notwendig ist“, so Landesrat Philipp Achammer. <h3>\r\nWeniger Bürokratie gewünscht<\/h3>Gefragt wird u.a., was Mitarbeiter brauchen, um mehr Freiraum für guten Unterricht zu haben, welche Voraussetzungen den Lernalltag für Kinder und Jugendliche spürbar erleichtern würden und welche Verwaltungsabläufe als besonders aufwendig oder hinderlich empfunden werden. Erste Tendenz: Gewünscht werden weniger Dokumentationspflichten, weniger Sitzungen, dafür aber mehr Teamsitzungen. Auf den Punkt gebracht: Weniger Bürokratie, mehr Zeit für die Kernaufgaben.<h3>\r\nErgebnisse werden im Frühjahr vorgestellt<\/h3>Die Ergebnisse des Bildungsdialogs werden im Anschluss systematisch von einer Expertengruppe analysiert, die aus der Bildungsdirektion und Vertretern der Schul- und Kindergartenwelt besteht. „Wir werden Maßnahmen daraus ableiten, wie wir den Lehr- und Lernalltag einfacher gestalten und mehr Freiräume für den Unterricht schaffen können“, so Landesrat Achammer.<BR \/><BR \/> Vorgestellt werden die Ergebnisse im Frühjahr bei einem Bildungsgipfel.