<b>Von Klaus Innerhofer<\/b><BR \/><BR \/>„Ja, stimmt. Wir haben die Preise ein bissl erhöht, so wie das alle tun. Nur unsere Gehälter bleiben immer gleich.“ Die Dame neulich beim Reifenhändler brachte vor mir scherzhaft auf den Punkt, was viele Menschen umtreibt, in Südtirol, aber nicht nur. <BR \/><BR \/>Dass gestern in Bozen Schüler gegen hohe Lebenshaltungskosten und Kürzungen bei der Bildung protestierten, sollte zu denken geben. Im Tourismusland Südtirol wird selbst ein Restaurantbesuch zum Luxus. Die Preise steigen von Jahr zu Jahr, die Löhne halten nicht Schritt.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76972621_quote" \/><BR \/><BR \/> So gerät der Mittelstand unter Druck – jene breite Schicht, die sich bislang ein ordentliches Leben leisten konnte. Wenn trotz Arbeit das Geld kaum bis zum Monatsende reicht, wachsen Frust und Angst vor dem sozialen Abstieg. Wer glaubt, das gehe die Gesellschaft nichts an, sollte über die Landesgrenzen blicken. <BR \/><BR \/>Wo Ungleichheit und Perspektivlosigkeit wachsen, entlädt sich der Unmut auf der Straße – oft in Gewalt. Wir sollten nicht warten, bis aus der Sorge um die nächste Rechnung die Wut auf das ganze System wird.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:klaus.innerhofer@athesia.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">klaus.innerhofer@athesia.it<\/a><BR \/><BR \/><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/tag\/Kommentar" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Alle Kommentare und Analysen auf STOL finden Sie hier. <\/a><\/b>