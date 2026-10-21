In der <a href="https:\/\/abo.athesiamedien.com\/epaper\/publications\/12-sonntagsblatt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">aktuellen<\/a> Ausgabe des „Katholischen Sonntagsblatts“ schreibt „Zeit“-Journalist Ulrich Ladurner über die schweren Ausschreitungen in Frankreich und mögliche Folgen für Europa. <BR \/><BR \/>„Das Rathaus von Limoges wurde Mitte des 19. Jahrhunderts errichtet. Jetzt ist das prächtige Gebäude abgebrannt. Die Bilder vom einstürzenden Glockenturm, der von Flammen umzüngelt wird, gehen um die Welt. Es ist ein Bild wie aus dem Krieg. Das Feuer haben Randalierer gelegt. Sie sind nach Angaben der Behörden methodisch vorgegangen. Der Brand war also kein Unfall, er war genauso gewollt. “, so Ladurner.<BR \/><BR \/>Lesen Sie mehr dazu im „Katholischen Sonntagsblatt“.