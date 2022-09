„Wenn ich ein privates Unternehmen so führen würde, dann ginge es pleite“

„ Was die gesellschaftlich-sozialen Bereiche anbelangt, so würde auch ich mich im linken Lager verorten. ” — Michl Seeber

Michl Seeber: Das ist eine Krankheit. Ich bin ein fanatischer Sammler und fanatische Sammler sind krank (lacht). Die Liebe zur Kunst hat bei mir schon in jungen Jahren angefangen. Die Werke von Eduard Thöny sammle ich seit meiner Studienzeit in Wien. Generell sammle ich vor allem Südtiroler Kunst des 20. Jahrhunderts. Das habe ich immer schon, auch vor vielen Jahren, als ich es mir finanziell noch kaum leisten konnte. Das erste Thöny-Werk musste ich mir vom Essen absparen.Seeber: Das hängt mit meiner Lebensphilosophie zusammen: Wenn man das Glück hat, wie ich es habe, dass man eine wunderbare Familie hinter sich hat, die zu einem steht und zudem wirtschaftlich erfolgreich ist, dann hat man eine moralische Verpflichtung auch der Gesellschaft gegenüber.Seeber: Was die Kunst anbelangt: Dass man diese fördert, indem man sie sammelt und vor allem, dass man sie dann auch der Öffentlichkeit zeigt bzw. vorstellt. In diesem Sinne habe ich ja sehr gerne in den vergangenen Jahren aktiv an der Realisierung und Gestaltung von Ausstellungen mitgearbeitet. So kann sie sich entwickeln. Und was die Gesellschaft anbelangt: Dass man jenen Menschen, denen es im Leben nicht so gut geht, hilft – ohne an die große Glocke zu hängen. Denn das sollte ehrlich sein und nicht für eigene Marketingzwecke ausgenutzt werden.Seeber: Das stimmt, er hat in meiner Stadtwohnung gelebt und ich habe ihn auch anderweitig unterstützt. Das war mir wichtig. Nur so nebenbei habe ich dem Künstler Kienlechner viele Jahre denselben Raum im Sommer als Atelier zur Verfügung gestellt.Seeber: Ja. Es gab einen Briefwechsel zwischen uns und am 23. Dezember war er jedes Jahr bei uns zum Abendessen. Das hat er sich gewünscht. Ich hege eine ganz große Bewunderung für Alexander Langer.Seeber: Auch politisch.Seeber: Man braucht sich nur die aktuellen Ereignisse in der Ukraine ansehen und heute mit Bosnien bzw. der Jugoslawien-Auflösung vergleichen. Alexander Langer hat damals seine grundlegende pazifistische Lebenseinstellung geändert bzw. den Umständen angepasst und die Bewaffnung der Bosnischen Bevölkerung gefordert. Zudem hat er damals schon gesagt, was heute von europäischen Politikern gewünscht wird, sei es was die sprachliche Vielfalt, als auch die Identität anbelangt. Alexander Langer war seiner Zeit weit voraus, er war wahnsinnig weitsichtig. Nur wusste man das damals nicht zu schätzen. Was die gesellschaftlich-sozialen Bereiche anbelangt, so würde auch ich mich im linken Lager verorten, da ist links sicher nicht schlechter als rechts, denn den wirtschaftlich schwachen, zum Teil auch armen Menschen, muss auch in unserem kapitalistischen System geholfen werden. Sehr wohl habe ich aber ein Problem, was die Idee der Gleichstellung anbelangt. Man braucht ja nur schauen, was der Kommunismus angerichtet hat. Wenn man sagt, dass alle gleichgestellt werden müssen, dann entwickelt sich die Gesellschaft rückwärts, das funktioniert nicht.Seeber: Nein, das war aber auch davor nicht so. Ich habe ihn sehr geschätzt, das wusste er auch. Und ich glaube, umgekehrt war das auch der Fall. Aber es war nicht so, dass wir uns regelmäßig getroffen haben, ich kann ja nicht Blindwatten (lacht). Aber Spaß beiseite: Ich habe ihn als Landeshauptmann sehr geschätzt und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es für Südtirol ein wahnsinniges Glück war, 2 Politiker hintereinander gehabt zu haben, wie Silvius Magnago und Luis Durnwalder. Magnago hat die Voraussetzungen geschaffen und Luis Durnwalder hat die Möglichkeiten, die er hatte, wahnsinnig effizient ausgenutzt und in die Tat umgesetzt. Dafür muss man ihm dankbar sein. Dass man mit Durnwalder jetzt, seit er nicht mehr Landeshauptmann ist, so umgeht, das ist für mich haarsträubend, zum Beispiel das Urteil wegen der Murmeltierabschüsse. So etwas führt in der Folge dazu, dass sich immer weniger fähige Leute finden werden, die in die Politik gehen.Seeber: Das stimmt. Ich glaube, dass mehrere Faktoren zu dieser Situation geführt haben: Zum einen wirkt immer noch die Corona-Pandemie und all ihre gesellschaftlichen Folgen nach. Zum anderen ist es die Bürokratie in Südtirol, die ein riesiges Problem darstellt. Alle Politiker reden immer wieder davon die Situation zu verbessern, aber tatsächlich geschieht das Gegenteil.Seeber: Leider ist es meisten so.Seeber: Vielleicht haben die Politiker einfach nicht die Voraussetzungen dafür, Entscheidungen zu treffen. Wenn ich ein privates Unternehmen so führen würde, wie gewisse Bereiche in der öffentlichen Verwaltung geführt werden, dann ginge dieses Unternehmen pleite. Aber die öffentliche Hand geht nicht pleite, egal, wie gut oder schlecht sie verwaltet. Das ist ein riesiges Problem. Dass man klare Kosten-Nutzen-Analysen macht, wird in einigen Bereichen in der öffentlichen Verwaltung sogar verhindert. Dies geschieht besonders in der Sanität. Bestes Beispiel ist für mich die Schließung der Geburtenstation im Krankenhaus im Wipptal. Das alles zusammen führt zu einer gewissen Entfremdung innerhalb der Gesellschaft. Zudem ist es heutzutage leider so, dass Politiker populistisch sein müssen, damit sie überhaupt auffallen. Dass ein Politiker eine gute Leistung erbringt, das fällt einem großen Teil der Bevölkerung gar nicht mehr auf, obwohl das ja das Um und Auf wäre. Was sich bei der letzten Landesversammlung der SVP abgespielt hat, ist für mich ein schlechtes Beispiel von Demokratie. Wenn zur Wahl des Parteiobmannes nur ein Kandidat aufgestellt wird, bleibt den Delegierten wohl nichts anderes übrig als diesen zu wählen oder sonst wohl den Papierkorb. Unsere Sammelpartei erkrankt wohl zurzeit wie nie zuvor.Seeber: Ja. Das haben die sozialen Medien mit sich gebracht. Das ist ein großes Problem.Seeber: Ich bin vom Charakter her, aber wohl auch von Berufswegen optimistisch. Die Gesellschaft wird sich in den kommenden Jahren durch die Digitalisierung aber grundlegend verändern. Man kann dies mit der Erfindung des Buchdrucks vor 500 Jahren vergleichen. Diese Entwicklung kann ein Risiko bergen, kann aber auch eine große Chance sein. Sorgen mache ich mir aber was die Entwicklung in der Ukraine betrifft: Einerseits hat Putin durch eine gezielte langjährige Politik schlussendlich die Entwicklung der europäischen Wirtschaft in der Hand und andererseits kann keiner ahnen, was er macht, sollte er sich im Zuge des Krieges für ihn unerwartet in die Enge getrieben fühlen, dann könnte er unberechenbar und zu einer großen globalen Gefahr werden.Seeber: Ja.