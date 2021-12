Wenn Italien die Schulen schließt – muss das auch Südtirol?

Der Hintergrund: 28 Prozent der Corona-Infektionen in Italien gehen laut jüngsten Daten des „Istituto superiore di Sanità“ auf die 5- bis 11-Jährigen zurück – also auf die Kinder im Grundschulalter. Dementsprechend viele Schulklassen in ganz Italien befinden sich derzeit im Fernunterricht.So verwundert es nicht, dass der Ruf – vor allem vonseiten der Virologen und Wissenschaftler – immer lauter wird, in Italien die Weihnachtsferien zu verlängern und die Schulen auch nach dem 9. Jänner geschlossen zu halten - bis mindestens Mitte Jänner.Sollte dies der Fall sein, muss dann auch Südtirol seine Schulen bis Mitte Jänner schließen? „Das ist eine Diskussion auf gesamtstaatlicher Ebene“, sagt Südtirols Bildungsdirektor Gustav Tschenett zu STOL.Noch sei nichts entschieden, aber wenn Italien beschließe, die Schulen länger zu schließen als bis zum 9. Jänner, dann müsste Südtirol diese Regelung nicht 1 zu 1 übernehmen, sagt Tschenett. „Südtirol hätte hier die Möglichkeit, eine eigene Entscheidung zu treffen.“Südtirol hat nämlich einen gewissen autonomen Spielraum was den Schulkalender anbelangt.Aber noch sei es diesbezüglich zu früh, eine Entscheidung zu treffen, sagt der Bildungsdirektor. Zuerst gelte es abzuwarten, welche Verschärfungen die italienische Regierung am Donnerstag plane und dann müsse man beobachten, wie sich die Infektionslage entwickle. „Erst dann“, so Tschenett, „kann man darüber diskutieren, was bei den Schulen zu tun ist“.Wenn Ministerpräsident Mario Draghi am Donnerstag nämlich entscheidet, dass die Schulen länger geschlossen bleiben müssen und dies als Maßnahme zur Pandemie-Bekämpfung auslegt, dann könnte es sein, dass sich auch Südtirol dieser Regelung beugen müsste.

