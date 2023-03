Wenn soziale Medien zur Bedrohung werden: „Cybermobbing muss aufhören“

7 von 10 Jugendlichen haben schlechte Erfahrung mit sozialen Medien gemacht

Magdalena Amhof - Foto: © SVP

Mädchen und Buben nutzen soziale Medien unterschiedlich

Sexistische und herabwürdigende Kommentare

„Kinder müssen vor Belästigungen und Bedrohungen in den sozialen Netzwerken besser geschützt werden“, betont die SVP-Fraktionsvorsitzende Magdalena Amhof. Es brauche daher eine ezielte Aufklärungskampagne in den Mittel- und Oberschulen in Südtirol.Schon ab dem kommenden Schuljahr sollten Mädchen und Buben in der Schule eingehend über die Chancen, vor allem aber über die Gefahren der sozialen Medien aufgeklärt werden, fordert Amhof. „Doch genauso wichtig ist es, sie darüber zu informieren, dass und wo es Hilfe gibt, sollten sie Opfer von ,Cybermobbing' sein oder werden.“Eine Studie („Royal Society for Publik Health“) besagt, dass 7 von 10 Jugendlichen bereits eine schlechte Erfahrung mit sozialen Medien gemacht haben. Besonders Mädchen seien davon betroffen. Sie nutzen die Social-Media-Plattformen gerne zur Selbstdarstellung. Während in ihren Postings Themen wie Beauty, Ernährung und Hobbys im Vordergrund stehen, sind bei den Buben Unterhaltung, Musik und Videospiele gefragt.Mädchen präsentieren über die sozialen Netzwerke auch gerne ihre Gemütslage, sie teilen ihren „Freunden“ im Netz mit, wenn sie traurig, wenn sie glücklich, verliebt oder verärgert sind. Darauf folgen Kommentare und Likes, denen oft große Bedeutung geschenkt wird.Vor allem bei sexistischen und herabwürdigenden Kommentaren kann es bei den Betroffenen zu Scham, Abkapselung, Verlust von Selbstvertrauen bis hin zu ernsthaften psychischen Störungen kommen.„Mit gezielten Aufklärungskampagnen kann man hier vorbeugen“, so Amhof. „Wenn wir bereits in der Mittelschule über die Gefahren und die Auswirkungen von Postings informieren und diskutieren, könnten wir bestimmt die eine oder andere Situation vermeiden.“Deshalb fordert Amhof in einem Beschlussantrag zusammen mit ihren SVP-Landtagskolleginnen bereits ab dem kommenden Schuljahr 2023/2024 eine entsprechende Thematisierung im Unterricht.