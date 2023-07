Der Plan: Führerschein weg, wer Haustiere aussetzt

„Die Aussetzung von Tieren ist nicht nur eine barbarische Geste, sondern auch eine große Gefahr für Autofahrer“, sagte der Lega-Chef in einer Fragestunde im Senat. Vor allem in einigen Regionen Süditaliens ist das Problem der ausgesetzten Tiere akut und gefährdet die Verkehrssicherheit.Der Minister will auch dafür sorgen, dass Ausländer, die ein Auto mieten und in Italien Strafzettel erhalten, diese auch bezahlen. Allzu oft geschehe es, dass ausländische Touristen mit einem Mietwagen die Strafen nicht zahlen. Für die Kommunen sei es schwierig, die Beträge zu kassieren. Die Prozeduren, um die Zahlung von Strafen einzutreiben, soll erleichtert werden, sagte Salvini.Der Ministerrat in Rom hat Ende Juni einige Änderungen in der Straßenverkehrsordnung verabschiedet (Hier lesen Sie mehr dazu).