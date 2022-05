„Werden nicht mehr alle Dienste aufrechterhalten können“

„ Wir haben schon lange Teilschließungen wegen des riesigen Personalmangels. Wir finden kaum Mitarbeiter. ” — Carmen Messner, Leiterin der Sozialeinrichtung „Seeburg“ in Brixen

„ Mit Sicherheit werden wir in Zukunft nicht mehr alle Dienste in der aktuellen Form aufrechterhalten können. ” — Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal

Seine Tätigkeit in der betreuten Werkstatt in Kardaun ist für den jungen Mann existenziell: Ihr Sohn habe in der Einrichtung durch den Einsatz der Betreuer große Fortschritte gemacht, sagt die Mutter. „Das soll jetzt alles vorbei sein?“ Denn: Die Werkstatt in Kardaun muss ihre Öffnungszeiten wohl verringern – zu groß ist der Personalmangel. Am Montag, so fürchtet Stieler, wird die Teilschließung bei einer Sitzung verkündet.In vielen anderen ähnlichen Einrichtungen im Land sind Teilschließungen in den vergangenen 2 Jahren ebenfalls bereits unumgänglich geworden. Carmen Messner von der „Seeburg“ in Brixen sagt: „Wir haben schon lange Teilschließungen wegen des riesigen Personalmangels. Wir finden kaum Mitarbeiter.“ Arbeitsbeschäftigungsbereiche in der „Seeburg“ sind nur mehr an 3 Tagen in der Woche offen, schwer behinderte Klienten können an 5 Tagen in der Woche kommen. „Aber wir hatten während der Pandemie auch Phasen, in denen wir ganz schließen mussten. Die Tagespflege ist nicht mehr möglich.“ Die Situation, so sagt sie, sei „wirklich prekär“.„Solange die Impfpflicht für die Mitarbeiter gilt, ist die Perspektive nicht positiv. Fachpersonal fehlt an allen Ecken und Enden“, sagt sie. Zwar würden wohl einzelne Schulabgänger nachrücken: „Aber im ganzen Land fehlt Personal.“Die Impfpflicht ist eine staatliche Vorgabe: Das Land aber hätte die Möglichkeit, die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass auch Menschen ohne die entsprechende Ausbildung über den Weg der Direktberufung eingestellt werden dürften. Darauf hatte auch die Mutter Else Stieler hingewiesen. Bis 2015 gab es diese Möglichkeit. Carmen Messner sagt, die Erfahrungen damit seien positiv gewesen. „Ich bin seit 2000 Leiterin. Der Großteil der Mitarbeiter hat früher die Ausbildung berufsbegleitend gemacht. Das hat immer sehr gut funktioniert.“ Nun habe man zwar Fachpersonal, aber zu wenig davon: „Motivierte Personen, die einen guten Zugang zu Menschen mit Beeinträchtigung haben und die Sozialbetreuer-Ausbildung berufsbegleitend machen – das wäre sehr effizient“, sagt sie. „Es haben sich ja auch Freiwillige gemeldet, die mit den Klienten etwa kleine Spaziergänge machen. Viele alltägliche Arbeiten könnten Personen mit Herzblut bewältigen – das Frühstück für unsere Klienten vorbereiten...Wir sind um jeden Handgriff froh.“Robert Alexander Steger, Präsident der Bezirksgemeinschaft Pustertal, weiß um das Problem: Auch die sozialen Einrichtungen in seinem Einzugsgebiet leiden unter Personalmangel. „Die Situation zu entspannen ist nicht einfach“, sagt er. „Der Personalmangel wird uns auch nach Covid noch begleiten.“ Das habe mit der Impfpflicht zu tun – liege aber nicht ausschließlich an dieser. Auch den demografischen Wandel führt er an. Es gebe weniger Menschen im arbeitsfähigen Alter. „Bei Pensionierungen sei es sehr schwierig, frei gewordene Stellen nachzubesetzen.“ Auch bei den Löhnen müsse angesetzt werden. Viele Mitarbeiter wanderten in andere Bereiche ab – etwa in Gastronomie oder Industrie.Im Pustertal mussten und müssen wie in den anderen Landesteilen Einrichtungen zeitweise oder teilweise geschlossen werden, wenn Mitarbeiter ausfallen. „Die Lage ist in unseren Strukturen unterschiedlich. Wir haben versucht, dies durch Umschichtungen intern auszugleichen – mit mäßigem Erfolg. Vor allem im Sozialbereich ist es schwierig zu priorisieren, da alle Dienste wichtig sind. Mit Sicherheit werden wir in Zukunft nicht mehr alle Dienste in der aktuellen Form aufrechterhalten können.“Neue Rekrutierungsmodelle – etwa, dass ungelerntes Personal die Ausbildung berufsbegleitend absolvieren könnte – würden helfen: „Es wird neue Lösungen brauchen, damit wir das bestehende Angebot einigermaßen aufrechterhalten können. Es zu reduzieren, ist in niemandes Sinn“, sagt Steger. Direktberufungen von unqualifiziertem Personal zu ermöglichen, könne aber nur eine vorübergehende Lösung sein: „Direktberufungen könnten helfen, die Situation kurzfristig zu entspannen – aber es muss das Ziel bleiben, gut ausgebildete Mitarbeiter einzusetzen.“