Westen empört über russischen Angriff, China zurückhaltend

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte, dass die Union Russland zur Verantwortung ziehen werde. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron, der in den vergangenen Wochen mehrmals mit Putin gesprochen hatte, forderte eine „sofortige“ Beendigung der Kampfhandlungen. „Präsident Putin hat sich für den Weg des Blutvergießens und der Zerstörung entschieden“, erklärte der britische Premier Boris Johnson.Der italienische Premier Mario Draghi ließ den russischen Botschafter ins Außenministerium zitieren, der spanische Premier Pedro Sánchez erklärte sich solidarisch mit der Ukraine.Andere Töne gab es aus China zu hören. „Wir rufen alle Parteien auf, Zurückhaltung zu üben und zu verhindern, dass die Situation außer Kontrolle gerät“, erklärte Außenamtssprecherin Hua Chunying in Peking. Sie warf dem Westen zugleich vor, den Konflikt mit Waffenlieferungen angeheizt zu haben. Der iranische Außenminister Hassan Amirabdollahian sagte ebenfalls, „provokative Maßnahmen“ der NATO seien der Grund für die Eskalation.Verurteilt wurde die russische Aggression indes von der Generalsekretärin des Europarates, Marija Pejcinovic Buric. „Wir werden schnell die notwendigen Maßnahmen treffen, um auf die aktuelle Situation zu reagieren“, brachte sie eine mögliche Suspendierung der russischen Mitgliedschaft in der paneuropäischen Organisation ins Spiel.In der Europäischen Union scherte einzig Ungarn aus dem Chor der massiven Russland-Kritik aus. Dieses erklärte sich zwar solidarisch mit der Ukraine, verzichtete aber auf Kritik an Russland. „Wir stehen an der Seite der Ukraine, wir setzen uns für die territoriale Unversehrtheit und Souveränität der Ukraine ein“, erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in einem Video. Russland erwähnte er mit keinem Wort.

apa