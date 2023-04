Westliche Staaten evakuieren Staatsbürger aus dem Sudan

Griechenland mobilisiert Sondereinheit

Italien kündigt Evakuierung von 200 Menschen an

Kämpfe zwischen 2 mächtigen Generälen

Die Deutsche Bundeswehr flog mehr als 200 Menschen aus Khartum aus. Am Sonntagabend hob als erste deutsche Maschine ein Militärtransporter mit 101 Evakuierten zum Rückflug ab, wie die Bundeswehr in der Nacht auf Twitter mitteilte. Später folgte demnach ein zweiter Flieger mit 113 Evakuierten. An Bord waren neben deutschen Bürgern auch Angehörige anderer Staaten. In Khartum war am Abend auch eine dritte deutsche Militärmaschine gelandet. Auch Spanien flog am Sonntag eigene Zivilisten und Diplomaten sowie Menschen anderer Nationalitäten aus dem Sudan aus.Die britische Regierung gab am Sonntag bekannt, diplomatisches Personal und Familienangehörige evakuiert zu haben. „Ich zolle dem Engagement unserer Diplomaten und der Tapferkeit des Militärpersonals Anerkennung, die diese schwierige Operation durchgeführt haben“, schrieb Premierminister Rishi Sunak auf Twitter. „Wir verfolgen weiterhin alle Möglichkeiten, um das Blutvergießen im Sudan zu beenden und die Sicherheit der im Land verbleibenden britischen Staatsangehörigen zu gewährleisten.“Frankreich flog Medienberichten zufolge rund 100 Menschen aus. Ein erstes Flugzeug war am Sonntagabend aus Sudans Hauptstadt Khartum auf dem Weg nach Dschibuti, ein zweites Flugzeug sollte ebenfalls am Abend starten, wie die französischen Fernsehsender franceinfo und BFMTV unter Hinweis auf das Außenministerium berichteten. An Bord seien nicht nur Franzosen, sondern auch Menschen anderer Nationalitäten. Jedes Flugzeug könne etwa 100 Menschen transportieren. Insgesamt befinden sich etwa 250 Franzosen im Sudan, doch nicht alle wollen nach Angaben des Außenministeriums ausgeflogen werden. Auch Deutschland hatte am Sonntag mit der Evakuierung deutscher Staatsbürger begonnen.Griechenland versetzte Sondereinheiten seines Militärs und Flugzeuge nach Ägypten für einen Evakuierungseinsatz im umkämpften Sudan. Dies teilte am Sonntag der griechische Außenminister Nikos Dendias im Staatsfernsehen mit. Ägypten habe der Aktion zugestimmt. Dieser Einsatz solle mit anderen Ländern und internationalen Organisationen genau abgestimmt werden, hieß es weiter.Auch italienische Zivilisten und Diplomaten wurden aus Khartum ausgeflogen. „Alle Italiener, die darum gebeten hatten, den Sudan zu verlassen, sind in Sicherheit und im Flugzeug auf dem Weg nach Dschibuti“, schrieb Italiens Außenminister Antonio Tajani am späten Sonntagabend auf Twitter. Tajani hatte zuvor die Evakuierung von insgesamt rund 200 Zivilisten und Botschaftsmitarbeitern angekündigt. Etwa 140 davon seien Menschen mit italienischer Staatsangehörigkeit, einige Schweizer, Mitarbeiter der apostolischen Nuntiatur - also vatikanischen Botschaft - sowie rund 20 weitere europäische Bürger.Vor gut einer Woche waren im Sudan Kämpfe zwischen den 2 mächtigsten Generälen des Landes und ihren Einheiten ausgebrochen. Beide hatten das Land mit rund 46 Millionen Einwohner seit einem gemeinsamen Militärcoup im Jahr 2021 geführt. Nun kämpft De-facto-Präsident Abdel Fattah al-Burhan, der auch Oberbefehlshaber der Armee ist, mit dem Militär gegen seinen Stellvertreter Mohammed Hamdan Daglo, den Anführer der mächtigen paramilitärischen Gruppe Rapid Support Forces (RSF).Eigentlich hätte Daglos Gruppe der Armee unterstellt und die Macht im Land wieder an eine zivile Regierung übertragen werden sollen. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) starben seit Beginn der Kämpfe mindestens 413 Menschen, über 3500 wurden verletzt. Die tatsächliche Opferzahl ist vermutlich weit höher.