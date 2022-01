„Westliches Droh-Wedeln mit der Kreditkarte wird nicht ausreichen“

Da hat sich im Schatten der Corona-Pandemie Besorgniserregendes zusammengebraut. Während sich der Großteil der Europäer derzeit täglich mit Corona-Beschränkungen, Omikron und einer leidigen Impfdebatte herumschlägt, zieht Vladimir Putin seine Truppen rund um die Ukraine zusammen. 100.000 Soldaten sollen schon an der Grenze stehen. Dass das nur zu Truppenübungen passiert, ist alles andere als glaubwürdig. Vor allem auch weil Putins Junior-Partner Lukaschenko die russischen Truppen in Belarus einmarschieren lässt.Alle Zeichen stehen derzeit auf Krieg. Diesmal aber eben nicht etwa weit weg irgendwo in Afrika oder im Vorderen Orient, sondern in Europa. Einmal mehr geht es auf den ersten Blick um einen Konflikt konträrer Weltanschauungen. Einmal mehr stehen sich der demokratische Westen und der kommunistische Osten gegenüber – wie zu Zeiten des Eisernen Vorhanges. Gelernt hat man aus der Geschichte offensichtlich wenig bis nichts.Die Vorzeichen für eine friedliche Lösung des Konfliktes auf diplomatischem Wege stehen derzeit jedenfalls leider alles andere als gut. Keine der beiden Seiten scheint gewillt, einzulenken. Der eine rasselt drohend mit Tausenden von Panzerketten. Die anderen wedeln mit der Kreditkarte, die für Väterchen Russland gesperrt werden könnte, sollte es zum Einmarsch in die Ukraine kommen.Neu ist der Konflikt nicht. Schon 2014 mit der Annektion der Krim und dem Einmarsch in die Ostukraine hat Putin die Ukraine und den Westen vor den Kopf gestoßen. Seitdem ist die Zustimmung der Ukrainer zu einem Beitritt ihres Landes zur NATO enorm gestiegen. Diese Bestrebungen, versucht Russland nun wohl mit Waffengewalt zu stoppen.Und was tut der Westen? Offensichtlich sind sich die USA und Europa nur darüber einig,Russland gestoppt werden muss. Welche Druckmittel dabei zur Anwendung kommen sollen, darüber wird noch gefeilscht. Selbst innerhalb Europas ist man sich uneins darüber, wie man Russland die Stirn bieten will. Dabei braucht es jetzt unbedingt ein klares Stoppschild.Denn hinter der Ecke wartet schon der nächste Konflikt. Die Ansprüche Chinas auf den Inselstaat Taiwan werden nämlich immer lauter. Wie diese Geschichte ausgehen könnte, hat man am Beispiel Hongkong gesehen. Will der Westen weiter Garant für die Wahrung der Menschenrechte bleiben, muss man schnellstens eine Einigung finden und wirtschaftliche Einzelinteressen hintan stellen.

stol