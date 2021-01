WHO-Experten suchen in Wuhan nach Corona-Ursprüngen

Mit dem Ende der Quarantäne-Zeit nach der Ankunft vor 2 Wochen hat ein Team der Weltgesundheitsorganisation (WHO) seine Erkundung der Ursprünge der Corona-Pandemie in China begonnen. Die WHO-Experten verließen am Donnerstag ihr Quarantäne-Hotel in der zentralchinesischen Provinzhauptstadt Stadt Wuhan, wo das neuartige Coronavirus Ende 2019 erstmals festgestellt worden war. Sie bestiegen einen Bus, um zu ihren ersten Erkundungsorten gebracht zu werden.