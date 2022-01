WHO: Höhepunkt der Omikron-Welle in Italien bald erreicht

149.512 Neuinfektionen wurden in Italien am Sonntag verzeichnet, die Infektionsrate stieg auf 16 Prozent und trotzdem scheint sich die epidemiologische Kurve zu verlangsamen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) glaubt, dass der Höhepunkt der Omikron-Welle in Italien in 2 bis 3 Wochen erreicht werden könnte. Danach könnte voraussichtlich der Übergang in die endemische Phase erfolgen.