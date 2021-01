WHO-Untersuchungsteam auf Corona-Mission in Wuhan

Experten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben in der chinesischen Millionenmetropole Wuhan das Krankenhaus besucht, in dem die ersten Corona-Patienten behandelt wurden. Der Besuch sei eine „wichtige Gelegenheit“ gewesen, „direkt mit den Medizinern zu sprechen, die in dieser kritischen Zeit im Kampf gegen Covid vor Ort waren“, schrieb das WHO-Teammitglied Peter Daszak am Samstag im Internet.