Wichtige Stadt Lyman laut Moskau ganz russisch kontrolliert

Das russische Verteidigungsministerium meldete am Samstag die vollständige „Befreiung" der Stadt durch Einheiten der selbst ernannten Donezker Volksrepublik und der russischen Streitkräfte. Auch der ukrainische Generalstab gestand am Samstag indirekt den Fall der Stadt ein.Der 20.000-Einwohner-Ort Lyman in der von den prorussischen Separatisten beanspruchten Region Donezk ist als Eisenbahnknoten und Straßenverbindung zu den nahegelegenen Ballungsräumen Sjewjerodonezk – Lyssytschansk und Slowjansk – Kramatorsk wichtig.Letzteres Areal gilt als eines der Zentren des Donbass sowie der ukrainischen Armeeeinheiten im Osten des Landes. Die ukrainische Armee steht fast überall im äußersten Osten ihrer Front gegen die russischen Invasionstruppen stark unter Druck.