Widmann: „Aktion mit dem Ziel, Machtspiele zu befeuern“

„Die Inhalte der Audiodateien sind seit geraumer Zeit bekannt und waren sogar angekündigt. Ich habe meine Position mit dem Landeshauptmann bereits lange vor Erscheinen des Buches geklärt, und zwar in einem persönlichen Gespräch. Damit war und ist die Sache für mich ausgeräumt“: Diese Stellungnahme von Landesrat Thomas Widmann hat die Nachrichtenagentur ANSA am Montagabend verbreitet.Widmann: „Dass diese privaten Gespräche jetzt, mehr als 3 Jahre später und aus dem Kontext gerissen, veröffentlicht werden, ist irreführend und nicht korrekt. Der Verdacht liegt nahe, dass diese Aktion von langer Hand vorbereitet wurde, mit dem Ziel innerparteiliche Machtspiele zu befeuern. Was bleibt ist ein großer Schaden für unsere Partei.“