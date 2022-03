Widmann: „So verfallen wir in Barbarei“

„ Wenn das zum neuen Standard in zwischenmenschlichen Beziehungen wird, dann verfallen wir in Barbarei. ” — Thomas Widmann

„ Es liegt am Landeshauptmann auch die nächsten Schritte zu setzen – also dem Landtag eine neue Zusammensetzung der Regierung vorzuschlagen und zur Abstimmung zu bringen. ” — Thomas Widmann

Was wird er machen? Das war die Frage schlechthin unter den Journalisten vor der Pressekonferenz von Widmann. Die meisten gingen davon aus, dass er seinen Rücktritt von der Landesregierung erklären würde.Doch es kam anders: Auch wenn seine Stellungnahme leicht missverständlich war, betonte Widmann, dass er nicht aus der Landesregierung ausscheiden werde: „Der Ball“, so Widmann, liege nun beim Landeshauptmann. Wenn er ihm schon die Kompetenzen entziehe, dann liege es auch an ihm, eine neue Landesregierung zusammenzustellen und dafür eine Mehrheit im Landtag zu finden.Was die Abhör-Protokolle anbelangt, so sagte Widmann, dass der Landeshauptmann seit einem Jahr davon Kenntnis habe. „Und zwar von allen Abhör-Protokollen.“ Für seine Aussagen, die zwar unschön gewesen seien, aber nichts mit den Ermittlungen zu tun hätten, habe er sich bereits vor Erscheinen des Buches „Freunde im Edelweiß“ beim Landeshauptmann entschuldigt.Danach verurteilte er die Veröffentlichung der Abhör-Protokolle scharf: „Ich habe vor über 3 Jahren eine Aussage getätigt. Diese ist in einem Telefongespräch unter 4 Augen gefallen, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war.“ Der eigentliche Skandal sei, dass solche Gespräche, „deren Inhalt für die Ermittlungen völlig irrelevant war“, beschafft und gezielt weitergegeben wurden. Das werde „von einigen sich kritisch gebenden Medien totgeschwiegen“: „Wenn das zum neuen Standard in zwischenmenschlichen Beziehungen wird, dann verfallen wir in Barbarei“, sagte Widmann.Dass der Landeshauptmann ihm die Kompetenzen entzogen habe, wertete Widmann als persönliches Problem, das Kompatscher mit ihm habe: „Daher musste der Landeshauptmann diesen Schritt setzen und für ihn die Verantwortung übernehmen, nicht ich“, so Widmann. „Es liegt daher an ihm auch die nächsten Schritte zu setzen – also dem Landtag eine neue Zusammensetzung der Regierung vorzuschlagen und zur Abstimmung zu bringen.“Dies sollte, so Widmann, möglichst schnell geschehen. „Falls er dies nicht tun sollte, werden wir die Vorgehensweise in der Partei und gegebenenfalls im Landtag klären.“ Daher halte er es nicht für im Interesse der Sache, „dass ich diese 1,5 Jahre nicht zu Ende bringen kann. Wenn das aber der Landeshauptmann anders sieht, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Ich werde dann meine politische Arbeit nicht mehr als Regierungsmitglied fortführen können, sehr wohl aber als Mandatar im Landtag. Ich habe nämlich einen Wählerauftrag, den ich so gut wie möglich erfüllen muss und will.“ Der Ball liegt nun am Landeshauptmann , sagte Thomas Widmann am Mittwoch.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier.