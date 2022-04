Widmann verzichtet auf Funktionszulage als Landesrat

Am Montag der vergangenen Woche kündigte Landeshauptmann Arno Kompatscher auf einer gemeinsamen Sitzung mit SVP-Obmann Philipp Achammer an, dass er im Zuge der Abhör-Affäre Landesrat Widmann seine Kompetenzen als Gesundheitslandesrat entziehen werde Landesrat ist Widmann aber trotzdem, nur eben Landesrat ohne Portefeuille, aber mit Stimmrecht. Am Montagvormittag kündigte Widmann an, dass er aber auf seine Funktionszulage als Landesrat verzichte: „Ich lege Wert darauf mitzuteilen, dass ich für die Dauer, in der mir als Landesrat keine spezifischen Kompetenzbereiche zugeordnet sind, auf meine Funktionszulage als Landesrat verzichten und den Betrag für ein Sozialprojekt der Landesverwaltung spenden werde“, heißt es in einer kurzen Mitteilung an die Medien.Gleichzeitig kam am Montagvormittag die Einladung aus dem Büro von Widmann zu einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag im Hotel Laurin.Indes tag am Montagmittag die SVP-Fraktionssitzung, in der es darum geht, ob Fraktionssprecher Gert Lanz bleiben soll oder gehen muss . Lanz hatte sich vor allem mit dem Sager, dass es „ihn grause mit einigen seiner Parteikollegen an einem Tisch zu sitzen“, keine Freunde gemacht. Zudem stand er kurz vor einem Deal mit Ingemar Gatterer, in dem er seine Halle verkaufen wollte.Alle Berichte zur Abhör-Affäre lesen Sie hier