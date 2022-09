Wie gefährlich sind Meloni und Co. für Europa? Wie gefährlich sind Meloni und Co. für Europa?

Der Nationalistin Giorgia Meloni winkt ein großer Sieg bei den Parlamentswahlen am 25. September. Mit ihrer extrem rechten Partei will sie Italien „wieder aufrichten“. An Brüssel schickte sie vorab schon mal die Warnung, der „Spaß“ sei vorbei. + Von Manuel Schwarz und Michel Winde