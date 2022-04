Wie geht es weiter in der Abhör-Affäre?

Ereignisreiche Tage in der Südtiroler Politik: Am heutigen Dienstagnachmittag wird Thomas Widmann eine Pressekonferenz geben. Er hatte aber schon gestern angekündigt, dass der Ball beim Landtag liege, wenn es um seinen Rücktritt geht. Morgen stellt sich Gert Lanz der Vertrauensfrage in der SVP-Fraktion. Auch soll ein Gespräch zwischen Obmann Philipp Achammer und Vize-Obmann Karl Zeller stattfinden.