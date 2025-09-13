STOL hat am 5. September, also am Tag der Autonomie, ein Quiz online gestellt und die Leser nach ihrem Wissen rund um die Südtiroler Geschichte befragt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/quiz-tag-der-autonomie-wie-gut-kennen-sie-sich-aus-testen-sie-ihr-wissen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier geht es zum Quiz).<\/a><BR \/><BR \/>Eines der Ergebnisse: Jeder vierte Abstimmende weißt nicht, warum am 5. September der „Tag der Autonomie“ gefeiert wird. <BR \/><BR \/>Heißt aber auch: 60 Prozent der Teilnehmer haben die richtige Antwort angekreuzt: weil an diesem Tag das Gruber-Degasperi-Abkommen unterzeichnet wurde. Das – nicht repräsentative – Quiz-Ergebnis zeigt: Die Südtiroler wissen ganz gut um ihre Autonomie Bescheid, aber es ist auch noch Luft nach oben.<h3>\r\nInsgesamt umfasste das Autonomie-Quiz 16 Fragen<\/h3>Und das umso mehr, als „bei solchen Quiz eher Leute teilnehmen, die ein Interesse am Thema haben und von sich glauben, sich auszukennen. Der Kenntnisstand in der Gesamtbevölkerung dürfte darunter liegen“, ordnet Hermann Binkert vom bundesdeutschen Meinungsforschungsinstitut Insa Consulere das Resultat auf Nachfrage. <BR \/><BR \/>Insgesamt umfasste das Autonomie-Quiz 16 Fragen. Und die waren teils leichter, teils kniffliger. Entsprechend weisen die Prozentsätze der richtigen Antworten eine weite Bandbreite auf: von über 96 Prozent bis auf magere 35,4 Prozent. Erfreulich: Nur bei zwei Fragen bekam eine falsche Antwort die meisten Stimmen. <h3>\r\nFast 46 Prozent kreuzten die „fehlende Anerkennung der deutschen Sprache“<\/h3>Bei einer dieser beiden offensichtlich besonders schweren Fragen – unserem „Schlusslicht“ – ging es um eine konkrete Jahreszahl, und die sind ganz eindeutig nicht die Stärke der Teilnehmer. Wissen wollte stol.it nämlich, wann das erste Autonomiestatut in Kraft trat. Die Antwortoptionen waren 1969, 1948 und 1946. Die meisten Teilnehmer waren der – falschen – Ansicht, dies war 1969. Die richtige Antwort „1948“ kreuzten nur besagte 35,4 Prozent der Teilnehmer an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210875_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Etwas besser sah es bei der Frage aus, wann das zweite Autonomiestatut in Kraft trat. Hier gaben 41 Prozent die richtige Antwort: 1972. Für 1975 bzw. 1992 stimmten jeweils knapp 30 Prozent. <BR \/><BR \/>Die zweite Frage, bei der die meisten Teilnehmer einer der beiden falschen Antworten die meisten Stimmen gaben, war die nach dem Hauptkritikpunkt der Südtiroler am Autonomiestatut von 1948. Fast 46 Prozent kreuzten hier die „fehlende Anerkennung der deutschen Sprache“ an. Die richtige Antwort – „die Region hatte die meisten Kompetenzen, nicht das Land Südtirol“ – erhielt 43 Prozent der Stimmen. <BR \/><BR \/>Nichts vormachen kann man den Südtirolern hingegen bei der Frage, wer unsere Schutzmacht ist: 96,2 Prozent nannten richtigerweise Österreich. <BR \/><BR \/>Gut ist auch das Ergebnis bei der Frage nach dem Ziel des Südtirol-Pakets: Fast 90 Prozent der Teilnehmer wussten, dass dies die „Umsetzung effektiver Autonomie für Südtirol“ war. Kurios: 2,15 Prozent waren der Ansicht, es sei die „Eingliederung Südtirols in die Region Venetiens“ gewesen. Ähnlich verteilen sich die Stimmen bei der Frage nach der größten Errungenschaft des zweiten Autonomiestatutes von 1972.<BR \/><BR \/> Über 90 Prozent lagen mit „Übertragung zahlreicher Zuständigkeiten direkt an die Provinz Bozen“ goldrichtig. Knapp zwei Prozent mit der „Einführung einer eigenen Staatsbürgerschaft für Südtirol“ weit daneben. Insgesamt wurden übrigens 87.306 Stimmen abgegeben, die Zahl der Teilnehmer startete bei 6300 bei der ersten Frage, bis zum Ende kamen knapp 5000. Im Schnitt haben die Besucher 67 Prozent der Fragen richtig beantwortet.