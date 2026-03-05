<h3>\r\nIran<\/h3>Der Hilfsorganisation Iranischer Roter Halbmond zufolge wurden 1.045 Menschen getötet. Darunter seien 175 Schülerinnen und Mitarbeiter einer Grundschule in Minab im Süden des Landes, die am ersten Tag des Krieges bei einem Raketenangriff ums Leben gekommen sind. Es war unklar, ob die Gesamtzahl der Todesopfer auch Verluste bei den Revolutionsgarden einschloss.<h3>\r\nIsrael<\/h3>Dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom zufolge wurden zehn Zivilisten getötet. Darunter seien neun Menschen, die bei einem iranischen Raketenangriff auf Beit Shemesh in der Nähe von Jerusalem am 1. März ums Leben gekommen sind. Das israelische Militär hat keine Verluste gemeldet.<h3>\r\nUS-Militär<\/h3>Dem US-Zentralkommando zufolge wurden sechs US-Soldaten bei einem Angriff auf eine Einrichtung in Kuwait getötet.<h3>\r\nLibanon<\/h3>Dem libanesischen Gesundheitsministerium zufolge wurden bei israelischen Angriffen 77 Menschen getötet.<h3>\r\nBahrain<\/h3>Dem Innenministerium zufolge wurde eine Person getötet. Sie kam bei einem Feuer ums Leben, das nach dem Abfangen einer Rakete in der Salman Industrial City ausgebrochen war.<h3>\r\nKuwait<\/h3>Bei iranischen Angriffen wurden drei Menschen getötet, darunter zwei kuwaitische Soldaten. Das gaben das Gesundheits- und das Außenministerium bekannt.<h3>\r\nOman<\/h3>Eine Person wurde getötet, nachdem ein Projektil den unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Tanker „MKD VYOM“ vor der Küste von Maskat getroffen hatte.<h3>\r\nVereinigte Arabische Emirate<\/h3>Dem Verteidigungsministerium zufolge wurden drei Menschen getötet.<h3>\r\nSyrien<\/h3>Vier Menschen wurden getötet, als eine iranische Rakete am Samstag ein Gebäude in der südsyrischen Stadt Suweida traf. Das meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA.<BR \/><BR \/>*Die Nachrichtenagentur Reuters hat diese Angaben nicht unabhängig überprüft.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/suche\/Krieg%20in%20nahost" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier weitere Meldungen zum Krieg in Nahost.<\/a>