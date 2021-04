Bundeskanzler Kurz: Mit Impfpass zur Reisefreiheit in der Europaregion

Kleines Land, starke Stimme. In der Corona-Pandemie ist Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz einer der maßgeblichen Krisenmanager in Europa. Im exklusiv-Interview mit s+ wagt der Regierungschef einen Ausblick auf den Sommer, er erklärt, was der Impfpass auch für Südtirol bringt und wie er den Knochenjob in Corona-Zeit bewältigt.