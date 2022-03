Wieso der türkische Staatschef Erdogan in der Zwickmühle steckt

Der Krieg in der Ukraine wird für das NATO-Land Türkei zum Balanceakt. Besonders in ihrer Rolle als Hüterin der Meerengen zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer steckt das Land nach Ansicht von Experten derzeit in einer schwierigen Lage. Doch die Lage ist nicht aussichtslos...