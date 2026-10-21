Herbert Dorfmann vertritt Südtirol seit 2009 in Brüssel. Laut Mandatslimit in der SVP (25 Jahre im Landtag, in Rom oder in Brüssel) dürfte er 2029 erneut kandidieren. Ob er es tut, lässt Dorfmann offen: „Wir sind erst bei der Hälfte der Amtszeit.“ Seine Antwort dürfte aber auch andere Gründe haben. Dorfmann zählt zu den „Papabili“ für die Nachfolge von Landeshauptmann Arno Kompatscher. <BR \/><BR \/>Bisher hieß es in der SVP stets, dass Dorfmann nicht wolle. Direkt gefragt, klingt das aber deutlich anders. „Ich habe nie gesagt, dass Landeshauptmann kein Thema ist. Let’s see.“ Abwarten, wie es weitergeht.<BR \/><BR \/> Würde Dorfmann im Jänner 2029 vom Landtag zum Landeshauptmann gewählt, würde der erste Nichtgewählte auf der FI-Liste nachrücken. Aber nur für wenige Monate, denn die nächste EU-Wahl findet bereits im Mai 2029 statt. <h3>\r\nBislang halten sich die „Papabili“ zurück<\/h3>Bislang hielten sich die „Papabili“ – sei es Peter Brunner, Luis Walcher, Meinhard Durnwalder oder Rosmarie Pamer – in der Landeshauptmann-Frage zurück. Wohl auch deshalb, damit sie nicht zu früh „verheizt“ werden. <BR \/><BR \/>Wenn Dorfmann nun nicht mehr explizit Nein sagt, dann schaut es so aus, als könnte das Rennen um die Kompatscher-Nachfolge SVP-intern eröffnet sein.