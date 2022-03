„Willkommen im Dschungel“ „Willkommen im Dschungel“

Der Brite Mark Leonard (geb. 1974) beschäftigt sich mit Außenpolitik und ist Direktor der paneuropäischen Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR). Er ist Autor der Bestseller Why Europe will run the 21st Century und What does China think?, die in über 20 Sprachen übersetzt wurden. In seiner neuesten Abhandlung „Willkommen im Dschungel“ stellt er 4 Fragen, die die Europäer angesichts des Krieges in der Ukraine und einer gefährlichen neuen geopolitischen Epoche berücksichtigen und lösen müssen. Hier sein Text.