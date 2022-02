„Wir erwarten den Krieg jede Stunde, jede Minute“, seufzt Raissa Simonowna aus der ostukrainischen Frontstadt Schtschastja. Mit einer Taschenlampe ist sie auf dem Weg in den Keller, hier fühlt sie sich sicherer vor den Angriffen der prorussischen Separatisten.Übersetzt bedeutet Schtschastja „Glück“. Und tatsächlich war die kleine Stadt an der Front zwischen dem von Kiew kontrollierten Gebiet und der selbst ernannten separatistischen „Volksrepublik“ Luhansk ein Symbol für die Hoffnung auf Frieden. Die Brücke über den Donez war bis zu ihrer Schließung wegen der Pandemie eine der wenigen offenen Übergänge zwischen den beiden Lagern.Simonownas Wohnblock aus Sowjetzeiten liegt an der vordersten Frontlinie. Seit Moskau Zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze stationierte, haben die Spannungen dort zugenommen. Nachdem der russische Präsident Wladimir Putin am Montagabend die Unabhängigkeit der Separatistengebiete anerkannte, befürchten die Menschen in Schtschastja das Schlimmste.Simonowna ist eine der letzten, die noch ausharren. Von den zehn Wohnungen in ihrem Treppenhaus sind nur noch drei bewohnt. Am Vortag wurde das Kraftwerk beschossen; jetzt gibt es weder Strom, Heizung noch Wasser. Doch die alte Frau mit dem leuchtend roten Kopftuch weiß nicht, wo hin sie gehen könnte.Von fern hallen Explosionen wider. In der Nacht von Montag auf Dienstag waren bereits Granaten in der Nachbarschaft eingeschlagen, ein Dach wurde getroffen. Ein Mann entsorgt einen verbogenen Fensterrahmen in der Gemeinschaftsmülltonne.Valentyna Schmatko wurde vom Lärm ihrer zerberstenden Fenster geweckt. Eine Granate schlug direkt vor ihrer kleinen Zweizimmerwohnung im ersten Stock ein. Jetzt versucht sie die Spuren des Beschusses zu beseitigen. „Wir haben den ganzen Krieg im Keller verbracht“, sagte Schmatko und meint damit die Zeit der heftigsten Kämpfe zwischen 2014 und 2016.Die neue Eskalation hat sie überrascht. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt Schmatko. „Ich dachte, dass unser Präsident und der russische Präsident intelligente und vernünftige Menschen sind. Sie wissen genau, dass sowohl wir als auch die andere Seite leiden werden.“Nach einem relativ ruhigen Vormittag beginnt der Beschuss erneut.In regelmäßigen Abständen werden Mörsergranaten abgefeuert, auch schwere. Ohrenbetäubende Explosionen lassen die maroden Wände des 50 Jahre alten Wohnblocks erzittern und lösen die Alarmanlagen der Autos aus.„Seit Donnerstag ist es jeden Tag so. Gestern war es noch schlimmer“, berichtet eine Bewohnerin des Blocks. Die wenigen Passanten geben sich unbeeindruckt von dem Beschuss. „Sie zielen auf die Brücke“, sagt ein Mann ganz ruhig, während der Boden um ihn herum vibriert. Er schleppt einen schweren Karton zu seinem Geländewagen.Danijil und sein Vater sitzen auf einer Bank vor ihrem Haus, billige Zigaretten zwischen den Lippen. Der Sohn ist arbeitslos. Dennoch wollte er bisher nicht weg aus Schtschastja, ihm gefiel es hier. Aber Putins Rede vom Montag hat für Danijil alles geändert: „Sie haben die Republiken anerkannt, und das bedeutet, dass es eskalieren wird. Und wenn es eskaliert, müssen wir weg von hier.“

apa