„Wir lassen keinen im Regen stehen“

Anwesend waren Landeshauptmann Arno Kompatscher, Landeshautpmann-Stellvertreter sowie Landwirtschafts- und Tourismuslandesrat Arnold Schuler, Soziallandesrätin Waltraud Deeg sowie Wirtschaftslandesrat Philipp Achammer.Landeshauptmann Arno Kompatscher erläuterte zunächst wieder die aktuellen Zahlen. Er betonte, dass der Druck langsam nachlässt. Das sei ein Ergebnis der gesetzten Maßnahmen.Anschließend erläuterte LH Kompatscher das ressortübergreifend ausgearbeitete Maßnahmenpaket.Das Paket umfasst 3 Ebenen1. Liquidität garantieren (gestundete Steuern und Gebühren)2. Kredite: Härtefällen (Familien, Unternehmen, Einzelpersonen) wird unbürokratisch über die Banken günstig Kredite gewährt3. Belebung der Konjunktur, Wirtschaft stützen, Standort Südtirol stärkenEinige Maßnahmen werden umgehend umgesetzt, andere später.Landesrat Achammer ging zunächst auf den Lohnausgleich ein. Vielen ist etwas passiert, das noch nie passiert ist: Sie sind in Lohnausgleich gestellt worden. Diese Personen werden massiv unterstützt werden.Alle Kategorien können in den Lohnausgleich überstellt werden, es werden alle aufgefangen. Der Lohnausgleich wird umgehend ausgezahlt werden. Niemand wird im Regen stehen gelassen. Das Abkommen wurde abgeschlossen.Achammer betonte zum Schluss: „Lohnausgleich ist nicht da, um zu entlassen, sondern es ist eine Übergangslösung. Danach wird man wieder in einen ordentlichen Arbeitsvertrag hineingehen können.Betriebe brauchen Liquidität, Gespräche mit Banken und Garantiegenossenschaften haben stattgefunden. 1,5 Milliarden an Finanzierung konnten bereitgestellt werden.Für kleinere Betriebe gibt es 35. 000 Euro, für mittlere und größere Betriebe auch größere Beträge. Das Geld wird schnell ausgezahlt werden, Maßnahme wird in wenigen Tagen operativ sein.Für Kleinstunternehmen mit weniger als 5 Mitarbeiter, die existenziell bedroht sind, gibt es ein zweites Instrument an Hilfen, und zwar sogenannte Verlustbeiträge zwischen 5000 bis 10.000 Euro.Ein derartiger Betrieb muss bestätigen können, dass er im Zeitraum von 30 Tagen einen Umsatzeinbruch von 50 Prozent erlitten hat.Rotationsfonds werden 2 Jahre aufgeschoben, Banken sind in Kenntnis und einverstanden.Landesrat Arnold Schuler spricht über die wirtschaftlichen Folgen im Tourismus. Es wird unmöglich sein, alles über öffentliche Mittel zu finanzieren. Der Wirtschaftsmotor ist massiv heruntergefahren worden, dieser müsse nach der Krise nach und nach wieder in Schwung gebracht werden, um den Wirtschaftsstandort Südtirol wieder attraktiv zu machen.Die Übernachtungen gingen laut Schuler von 2,5 Millionen Übernachtungen im März 2019 auf 750.000 im März 2020 zurück, also um 70 Prozent, im April werde es noch gravierender werden. Die Einbrüche werden bei 100 Prozent sein. Waren es im April 2019 1,6 Millionen Übernachtungen, sind es dieses Jahr 0.230.000 Mitarbeiter in der Tourismusbranche haben ihre Arbeit verloren.Landesrätin Deeg spricht über die massiven Schwierigkeiten der Familien.Zum Thema Miete erläutert sie die Sofortkreditleistungen, die nun zur Verfügung stehen. Zudem werden Mietbeiträge gestaffelt ausgezahlt.Dasselbe gilt für WoBi-Mieten.Einkommensunterstützende Maßnahmen werden in Härtefällen außerdem auch für die Kosten des täglichen Lebens ergriffen.Für den Sommer plane man eine Verstärkung der Sommerbetreuungsangebote.

