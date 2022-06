„Müssen gegen Baby-Gangs vorgehen“

Immer wieder versetzen Jugendbanden die Bürger vor allem in den Städten Bozen und Meran in Angst, heißt es von der SVP. „Sie randalieren und vandalieren, knacken Getränkeautomaten, lärmen, schlägern oder drohen gar mit dem Messer, wenn man ihnen in die Quere kommt“, betont die Fraktionsvorsitzende der SVP, Magdalena Amhof.Erst vor wenigen Monaten hat der Südtiroler Landtag daher beschlossen, den betroffenen Gemeinden eine Unterstützung für die Ausarbeitung von Sicherheitskonzepten zu gewähren.Nun liegt erneut ein Beschlussantrag zu den „Babygangs“ vor. Doch die darin enthaltenen Forderungen wie die Umsetzung einer ständigen, digitalen Beobachtungsstelle oder Zwangs- und Präventionsmaßnahmen für Familien minderjähriger Bandenmitglieder seien rechtlich nicht umsetzbar und richten sich an die falschen Adressaten.„Bevor wir die Eltern straffälliger Jugendlicher zur Verantwortung ziehen, oder sie aus zugeteilten WOBI-Wohnungen verweisen, wie im Beschlussantrag von ,Fratelli d'Italia' gefordert, sollten wir alles unternehmen, um diese Mädchen und Burschen von kriminellen Aktionen und Angriffen abzuhalten“, so Amhof. Und das könne unter anderem durch gute Präventionsarbeit gelingen.„Selbstverständlich müssen dabei auch Elternhaus und Schule verstärkt einwirken, selbstverständlich ist die beharrliche Kontrolle vonseiten der Ordnungskräfte notwendig und selbstverständlich müssen ausgesetzte Orte sicherer gestaltet werden“, so Amhof.Wir können die Rahmenbedingungen schaffen und die enge Zusammenarbeit zwischen Sicherheitskräften und Gemeinden weiterhin fördern, doch vor allem sind jetzt gute Sicherheitskonzepte gefragt, die den gezielten Einsatz von Jugendorganisationen und Streetworkern mitberücksichtigen“, so die SVP-Fraktionsvorsitzende.In den vergangenen Wochen und Monaten gab es immer wieder Vorfälle von randalierenden Jugendlichen – etwa im Eisacktal oder im Burggrafenamt.