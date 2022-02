„Wir müssen uns auf einen längeren Krieg einstellen“

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte nach einem Telefonat mit Macron neue Waffenlieferungen seiner westlichen Partner an sein Land an.„Waffen und Ausrüstung unserer Partner sind auf dem Weg in die Ukraine. Die Anti-Kriegs-Koalition funktioniert“, schrieb Selenskyj am Samstag auf Twitter nach dem Telefongespräch.Kurz zuvor hatte Selenskyj in einer Videobotschaft Falschinformationen im Internet zurückgewiesen, wonach er die ukrainischen Streitkräfte zur Kapitulation aufgerufen habe. „Wir werden die Waffen nicht niederlegen und wir werden unser Land verteidigen“, sagte er.Macron sagte, seine Regierung arbeite an einem Plan, um die wirtschaftlichen Folgen für französische Unternehmen abzufedern. Aufgrund der Krise wurde Macrons Besuch auf der Messe stark verkürzt.Frankreich ist Russlands neuntgrößter Lieferant von Lebensmitteln und Getränken. Nach Angaben des Verbands der französischen Agrarindustrie ANIA haben die Exporte einen Umfang von rund 780 Millionen Euro pro Jahr. Mehrere französische Konzerne sind darüber hinaus in der Ukraine tätig, dort vor allem in den Bereichen Milchwirtschaft, Getreide und Saatgut.

apa