„Wir sind nicht mehr nur ein paar Spinner“

„ Man kann nicht alles auf der Stelle umkrempeln, aber wir müssen dennoch alles dransetzen, um in der Gesellschaft einen Kurswechsel zu erreichen. ” — Josef Oberhofer

„ Es ist eine gute Zeit für Umweltschützer und eine schlechte für die Umwelt. ” — Josef Oberhofer

Josef Oberhofer: ... und die Sorgen sind sicher berechtigt. Unsere Mitglieder bemühen sich nach wie vor, den Menschen ins Bewusstsein zu bringen, dass es 5 vor, wenn nicht gar schon nach 12 ist. Und ich habe den Eindruck, dass die Leute aufwachen, verstanden haben, worum es geht und auch fragen, was sie tun können.Oberhofer: Ob das ausreicht, weiß ich nicht, aber es ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Es gilt zu vermitteln, dass jeder seinen Beitrag leisten kann. Und viele kleine Schritte ergeben zusammen einen großen. Bei der Komplexität unseres Wirtschaftssystems ist es aber sicher schwierig, einen Zugang zu finden. Man kann nicht alles auf der Stelle umkrempeln, aber wir müssen dennoch alles dransetzen, um in der Gesellschaft einen Kurswechsel zu erreichen – dann ziehen auch Wirtschaft und Politik nach.Oberhofer: Wir müssen die Politik in die Verantwortung nehmen. Politiker werden ja nicht dafür bezahlt, Probleme auf die lange Bank zu schieben, sondern sie zu lösen. Sie müssen den Mut haben, auch unliebsame Entscheidungen zu treffen. Wir haben bereits angeboten, sie darin zu unterstützen, in der Gesellschaft einen Konsens dafür zu finden.Oberhofer: Definitiv. Die Gemeinschaft der ,Spinner‘ wird größer. Und auch die Akzeptanz für die Dinge, die wir seit Jahrzehnten predigen, steigt. Es ist eine gute Zeit für Umweltschützer und eine schlechte für die Umwelt. Lieber wäre es mir, es wäre umgekehrt.