Es habe Aufrufe rechtsextremer, identitärer und nationalistischer Gruppen gegeben, zum angeblichen Schutz von Läden vor Plünderungen in die Innenstädte zu kommen, sagte der Minister. „Und die Polizisten konnten tatsächlich Zusammenstöße feststellen, denen sie ein Ende setzten.“<BR \/><BR \/>Der Koordinator von Frankreichs Linkspartei, Manuel Bompard, hatte zuvor den Vorwurf erhoben, in Nizza seien sämtliche Demonstrationen verboten gewesen, „mit Ausnahme der Faschisten, die mit Messern und Eisenstangen bewaffnet durch die Stadt streifen konnten, um Passanten anzugreifen“. Bompard fragte sich auf der Plattform X, ob die Rechtsextremen vom Innenminister oder dem rechten Bürgermeister von Nizza geschützt würden.<h3>\r\nElf Rechtsextreme in Nizza festgenommen<\/h3>Wie die Staatsanwaltschaft in Nizza mitteilte, seien elf Rechtsextreme wegen Gewalttaten festgenommen worden. Darunter befinde sich ein Minderjähriger, der dem Jugendrichter vorgeführt werde. Die zehn erwachsenen Verdächtigen müssten sich bereits am Dienstag wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und dem Mitführen von Waffen vor Gericht verantworten. Es würden Anträge auf Untersuchungshaft gestellt.<BR \/><BR \/>Nach Recherchen der Zeitung „Libération“ waren rechte Gruppen in Nizza, Montpellier, Lille, Nantes, Rennes, Dijon, Bordeaux, Bayonne, Tours, Rouen, Toulouse, Caen, Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux und Brest aufmarschiert. Videoaufnahmen aus dem ostfranzösischen Nancy zeigten, wie Rechtsextreme zunächst linke Demonstranten angegriffen, sich dann hinter eine Kette von Bereitschaftspolizisten zurückgezogen und sich anschließend bei einem Vorstoß der Beamten den Polizisten angeschlossen hätten, um Demonstranten anzugreifen.<BR \/><BR \/>Frankreichweite Demonstrationen gegen hohe Lebenshaltungskosten und für bessere Bildung wurden vor gut einer Woche von schweren Ausschreitungen begleitet. Ein großes Polizeiaufgebot verhinderte am zurückliegenden Wochenende bei erneuten Protesten dann Randale und Schäden in gleichem Ausmaß.