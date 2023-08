Wird das Südtiroler Wolfsgesetz von Rom angefochten?

Unverständnis bei Bauern in Südtirol

„Anfechtung des Gesetzes wäre völlig falsches Signal“

Noch keine Zusage aus Rom

Wolfsrisse in Südtirol sind mittlerweile an der Tagesordnung. Wohl die meisten Schafbauern in Südtirol müssen tote Tiere beklagen. Obwohl es ein eigenes Landesgesetz zum Großraubwild gibt, wurde in Südtirol – im Gegensatz zu den umliegenden Regionen – bislang noch kein Wolf entnommen.Das erzürnt die Bauern im Land massiv, da sie nicht verstehen könne, warum nicht etwas unternommen wird. Am gestrigen Dienstag waren der Landeshauptmann und Landesrat Schuler zu diesem Zweck in Rom. „Die Regierung entscheidet demnächst, ob das Landesgesetz zu Vorsorge- und Entnahmemaßnahmen von Großraubwild vor dem Verfassungsgericht angefochten wird oder nicht“, sagen beide.Am Treffen im Umweltministerium nahmen neben den 2 Vertretern aus Südtirol auch der Trentiner Landeshauptmann Maurizio Fugatti und die dortige Landwirtschaftslandesrätin Giulia Zanotelli teil.Man habe „mehrmals deutlich unterstrichen, dass eine allfällige Anfechtung des Gesetzes ein völlig falsches Signal wäre“ so die beiden Südtiroler Vertreter nach dem Treffen. „Wir haben angekündigt, dass wir unser Gesetz auf allen Ebenen verteidigen werden.“Auf technischer Ebene soll bereits in den kommenden Tagen ein Konsens gefunden werden, um eine politische Lösung zu finden. Mehrere Ministerien haben Fragen aufgeworfen, die geklärt werden sollen.Zusage gibt es jedoch noch keine: „Wir kommen nicht mit einer Zusage aus der Unterredung“, sagt Schuler. Dieses Gesetz sei der erste Schritt: „Die Entnahme der Problemtiere ist nicht genug für ein effizientes Großraubwildmanagement in Südtirol. Das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt muss die Regulierung des Bestandes sein“, so der Landesrat.-----------------------------------------