Wird Kompatscher am Samstag seine Entscheidung bekanntgeben?

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) wird an diesem Samstag im Kurhaus in Meran ihre Landesversammlung abhalten. Ursprünglich sollten dabei die ersten Weichen für die Landtagswahl im Herbst 2023 gestellt werden. Offen ist, ob Landeshauptmann Arno Kompatscher bei der Versammlung seine Entscheidung kundtun wird, ob er wieder antritt oder nicht. Die inzwischen eingetretene Regierungskrise in Rom und die Parlamentswahlen am 25. September werden jedoch ebenso ein Thema sein.