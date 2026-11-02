Die ungarischen Behörden untersuchten das Flugzeug und die Passagiere, teilte Wizz Air der Nachrichtenseite „24.hu“ mit. Die Polizei habe nach der Landung zusätzliche Maßnahmen ergriffen, erklärte Minister Ruszin-Szendi weiter. Der Kampfjet sei nach dem Vorfall zu seinem Stützpunkt in Kecskemét zurückgekehrt.<BR \/><BR \/>Die Bombendrohung habe das Cockpit der Maschine beim Durchfliegen des bosnischen Luftraums erreicht, hieß es in den Medienberichten weiter. Der Pilot habe sich infolgedessen für eine außerplanmäßige Landung in Budapest entschieden. In welcher Weise die Bombendrohung übermittelt wurde, war zunächst unklar.