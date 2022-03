Yanis Varoufakis ist ehemaliger griechischer Finanzminister. Er ist Vorsitzender der Partei MeRA25 und Professor für Volkswirtschaft an der Universität Athen. In folgender Analyse „Warum mit den russischen Oligarchen aufhören“ fragt, warum der Westen und seine Verbündeten anscheinend davon ausgehen, dass ihre Milliardäre besser sind als jene der Russen. „Es ist verblüffend, dass nur russische Milliardäre als Oligarchen bezeichnet werden“, so Varoufakis. Und spricht von tückischen ethischen Gefilden. Hier der vollständige Text: