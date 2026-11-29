„Leistbares Wohnen ist eine Frage der sozialen Gerechtigkeit. Neben ausreichend Wohnraum zu bezahlbaren Preisen braucht es weiterhin auch die gezielte Unterstützung durch die öffentliche Hand für Menschen und Familien, deren Einkommen nicht ausreichen. Das Institut für sozialen Wohnbau des Landes Südtirol ist dafür ein zentraler Partner. Seine soziale Funktion ist viel weitreichender, als die reine Möglichkeit, Wohnraum zur Verfügung zu stellen“, betont Landeshauptmann Arno Kompatscher.<BR \/><BR \/>Ein weiteres Anliegen sind Battisti die WOBI-Wohnungen in den Randgebieten. Bei Neubauten will das Wohnbauinstitut enger mit den Gemeinden zusammenarbeiten. Battisti will zudem die Abläufe bei öffentlichen Ausschreibungen vereinfachen und die Verfahren beschleunigen. Auch den Austausch mit lokalen Unternehmen möchte er verstärken.<BR \/><BR \/>„Ich habe in den vergangenen Monaten beim Wohnbauinstitut mehrere organisatorische Veränderungen in die Wege geleitet, damit wir den sozialen Wohnbau zielgerichteter und moderner ausrichten. Wir stehen derzeit mitten in diesem Umbau und sind mit dem neuen Verwaltungsrat dabei, uns in Richtung Zukunft auszurichten. In diesem Sinne ist es wichtig, dass wir unsere Strategie mit dem Landeshauptmann abgestimmt haben“, erklärt Landesrätin Ulli Mair.<BR \/><BR \/>Die Landesregierung hat Christian Battisti am 11. September zum Präsidenten des WOBI-Verwaltungsrats ernannt. Bis 2025 war er Bozner Stadtrat und unter anderem für Digitalisierung, Personal und Jugend zuständig gewesen.