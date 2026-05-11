Im Mittelpunkt der Initiative des WOBI steht das Ziel, mehr Wohnungen in kürzerer Zeit zu sanieren – ohne Qualitätsverluste. Dafür wurde eine eigene Arbeitsgruppe eingerichtet, die einheitliche Verwaltungs- und technische Verfahren im ganzen Land umsetzen soll. Das soll Abläufe effizienter, transparenter und verlässlicher machen.<BR \/><BR \/>„Die Taskforce kümmert sich gezielt um dringende Sanierungen, um Leerstände zu reduzieren und mehr Wohnungen rasch wieder vergeben zu können. Langfristig will das WOBI die Zahl der jährlich sanierten Einheiten auf über 450 steigern“, heißt es vom WOBI.<BR \/><BR \/> Aktuell laufen bereits Arbeiten in 145 Wohnungen, für weitere 209 sind Planungen im Gange.<BR \/><BR \/>Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Zusammenarbeit mit der lokalen Bauwirtschaft: Standardisierte Prozesse und Digitalisierung sollen das WOBI als attraktiven Auftraggeber stärken. <BR \/><BR \/>Für den Zeitraum 2026–2028 stehen rund 50 Millionen Euro zur Verfügung, erste Projekte wurden bereits ausgeschrieben. Die Initiative soll nicht nur den Wohnungsbestand verbessern, sondern auch Impulse für die regionale Wirtschaft geben.