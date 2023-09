Wolf-Abschuss: EU-Kommission schlägt Lockerung der Vorschriften vor

„Bisherige Möglichkeiten ergänzen“

Signale aus Brüssel schon im Juli

Trotz Landesgesetz: Warten auf Abschuss in Südtirol

Die EU-Kommission hat eine öffentliche Konsultation eingeleitet und fordert Gemeinden und Interessengruppen auf, bis zum 22. September aktualisierte Daten über die Wolfspopulation und ihre Auswirkungen vorzulegen.Die Kommission könnte beschließen, eine Änderung oder Flexibilisierung des Schutzstatus des Wolfes in der EU vorzuschlagen. Die Konzentration von Wölfen in einigen europäischen Regionen sei zu einer echten Gefahr für Nutztiere und möglicherweise auch für Menschen geworden. „Ich rufe die lokalen und staatlichen Behörden auf, dort zu handeln, wo es notwendig ist“, schreibt Ursula von der Leyen.„Die derzeitige EU-Gesetzgebung erlaubt den Staaten, Maßnahmen zu ergreifen“, fügt sie in der Mitteilung hinzu. Ziel der Kommissionsinitiative ist es, so heißt es in einer Erläuterung, die derzeitigen Möglichkeiten der Gesetzgebung für lokale und staatliche Behörden, im Bedarfsfall tätig zu werden, und die verfügbaren Finanzierungsmöglichkeiten zu ergänzen.Die Kommission prüft bereits wissenschaftliche Daten über Wolfspopulationen in Europa als Reaktion auf eine Entschließung des Europäischen Parlaments vom 24. November 2022. Eine weitere Konsultation von Experten hat im vergangenen Frühjahr begonnen, und nun weitet die EU-Kommission ihren Geltungsbereich auf lokale Behörden, Bürger und Sozialpartner aus.Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte sich bereits Ende Juli grundsätzlich offen für eine Absenkung des strengen Schutzstatus des Wolfes gezeigt. „Es ist richtig, dass die gefährdete Art geschützt werden muss. Aber wenn in bestimmten Regionen die Art nicht mehr gefährdet ist, müssen wir auch anders mit dem Wolf umgehen und ihn zum Beispiel bejagen“, sagte sie. Zwar sei der Schutz des Wolfes völkerrechtlich geregelt, und dieser basiere auf den vorgelegten Zahlen zur Populationsentwicklung der Wölfe. Es müsse aber auch die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort beachtet werden.Auch die deutsche Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen will laut einem Zeitungsbericht den Abschuss von Wölfen erleichtern und so Weidetiere wie Schafe besser schützen. „Abschüsse von Wölfen nach Rissen müssen schneller und unbürokratischer möglich sein“, sagte sie der „Welt“. Bis in Südtirol der erste Schuss auf einen Wolf fallen darf, wird es noch dauern. Zwar liegt seit Freitagabend neben dem Gutachten der Wildbeobachtungsstelle des Landes auch jenes von Italiens oberster Umweltschutzbehörde ISPRA vor, doch noch immer werden diese studiert, um sie in die Abschussverfügungen einfließen zu lassen, sagte Landesrat Arnold Schuler. Hier lesen Sie mehr.