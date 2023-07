Wolf & Bär: Hat unsere Landespolitik gar nichts zu melden?

„ Seriös wäre, wenn die Landesregierung nicht Hoffnung machen, sondern einfach nur die Wahrheit sagen würde. ” — Florian Mair

Man will die Leute zum wiederholten Male hinhalten – in der Hoffnung, dass am 22. Oktober doch wieder jenen, denen 5 Jahre lang, seit der Verabschiedung des Wolfs- und Bärengesetzes, „die Hände gebunden waren“, eine Stimme geschenkt wird. Schauen wir, ob diese Rechnung schon wieder aufgeht.Kurios ist die Widersprüchlichkeit: Auch ohne ISPRA-Gutachten soll laut neuem Gesetz notfalls das Büchslein knallen. Aber erst kürzlich sagte Landesrat Arnold Schuler zu den Bemühungen der Trentiner, Großraubwild zu entnehmen, dass es unmöglich sei, die ISPRA-Gutachten auszuklammern. Braucht es nun die ISPRA oder nicht?Seriös wäre, wenn die Landesregierung nicht Hoffnung machen, sondern einfach nur die Wahrheit sagen würde: Dass sie gar nichts zu melden hat.