Wolf und Bär: „Am Beispiel Osttirol sieht man, wie man Nägel mit Köpfen macht“

Alessia Ambrosi

Im Virgental in Osttirol ist zum ersten Mal ein Wolf nach der neuen Maßnahmenverordnung der Tiroler Landesregierung erlegt worden (Hier lesen Sie mehr dazu). Damit sind im Bundesland Tirol noch 6 Abschussgenehmigungen für einen Wolf aufrecht, davon 4 in Osttirol.Die Trentiner Parlamentarierin Alessia Ambrosi meinte, auch Trentino-Südtirol sollte sich am Bundesland Tirol ein Beispiel nehmen. „Dort haben wir am Wochenende gesehen, wie man tatsächlich Nägel mit Köpfen macht und in einer Situation, die die Menschen und unsere Landwirtschaft, aber auch den Tourismus in unserem gesamten Lebensraum verzweifeln lässt, endlich konkrete Handlungen setzt.“Man müsse in der Frage der großen Beutegreifer nun endlich konsequent vorgehen, „auf Neuregelungen in der EU können wir in dieser für unsere Menschen so zentralen Frage nicht länger warten“, sagte sie. Deshalb werde die Regierung Meloni alles daran setzen, die konsequente und legale Entnahme von Bär und Wolf in Italien und in den betroffenen Regionen zu ermöglichen, so Ambrosi.